Veel Nederlanders grieperig het nieuwe jaar in

De griepgolf, waar veel Nederlanders sinds half december last van hebben, houdt aan. Huisartsen zien vooral veel kleine kinderen met griepachtige verschijnselen, blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Nivel.

Volgens het instituut gingen 62 op de 100.000 mensen afgelopen week naar de huisarts met griepklachten. De week daarvoor waren het er 70. Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, is er officieel sprake van een epidemie.

Naar verwachting is die voorlopig niet voorbij. Gemiddeld duurt zo’n epidemie in Nederland ongeveer negen weken. Vorig jaar hield de griepepidemie twee keer zolang aan. Ook waren er toen opvallend veel ouderen met longontsteking. Veel ziekenhuizen lagen overvol met grieppatiĆ«nten. De langste griepepidemie die in de boeken staat was in 2014/2015 en duurde liefst 21 weken.

De nieuwste cijfers van Nivel zijn gecorrigeerd voor de kerstdagen, waarin huisartspraktijken gesloten waren.

Het Nivel baseert zich op cijfers van veertig huisartsenpraktijken. Lang niet iedereen die griep heeft gaat naar de huisarts, maar de methode geeft wel een beeld en maakt vergelijkingen met andere jaren mogelijk. Sinds 1970 wordt op deze manier gemeten.