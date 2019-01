Vissers bezorgd over ‘dobberende’ containers

Vissers maken zich zorgen over de containers die het schip MSC Zoe heeft verloren en die nu op zee ‘dobberen’. De Nederlandse Vissersbond wil zo snel mogelijk de locaties weten van de (gezonken) containers, want die kunnen schade veroorzaken aan de kotters en netten.

De sleepnetten van de vissers kunnen achter een container blijven haken, waardoor de boot kan kapseizen en zinken. Ook kan gevangen vis vervuild of beschadigd raken door spullen die afkomstig zijn uit een van de ongeveer 270 overboord geslagen containers. In de containers zaten onder meer auto-onderdelen, speelgoed en meubilair. ,,Hierdoor kan mogelijk de vangst worden afgekeurd met alle gevolgen van dien. Dat is desastreus voor de visserijā€, vindt Derk Jan Berends, secretaris bij de Nederlandse Vissersbond.

Boven de Waddeneilanden wordt veel gevist op garnalen en platvis. Dezer dagen worden ook uit de containers afkomstige spullen uit het water gevist. Sommige vissers hebben zelf ook een container gelokaliseerd en op een filmpje op Facebook is te zien dat een visser een container op sleeptouw heeft genomen.