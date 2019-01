Zak met poeder gevonden op Schiermonnikoog

Op het strand van Schiermonnikoog ter hoogte van Paal 7 is donderdagochtend een zak met 25 kilo poeder aangetroffen, mogelijk afkomstig uit een van de overboord geslagen containers van het schip MSC Zoe.

Waarschijnlijk gaat het om de giftige stof peroxide, meldt de Veiligheidsregio Fryslân. De brandweer heeft monsters meegenomen en doet onderzoek naar de stof om te bepalen hoe het beste met de aangespoelde lading kan worden omgegaan.

In drie overboord geslagen containers zaten vaten organisch peroxide in poedervorm. Volgens de Kustwacht is niet duidelijk om welke soort het gaat: de ene soort zou bij 50 graden boven nul kunnen ontvlammen, de andere soort is alleen vervuilend.

Eerder adviseerde de Veiligheidsregio Fryslân weg te blijven bij de containers met peroxide en de stof niet in te ademen.