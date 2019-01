Skiërs Davos gered door ingrijpen van thuis

Twee Nederlandse wintersporters die donderdagavond in het Zwitserse Davos waren vast komen te zitten in een dikke laag sneeuw, zijn gered dankzij een opmerkelijk ingrijpen vanuit Nederland.

De mannen waren off-piste gaan skiën en kwamen op zeker moment tot hun middel vast te zitten in de sneeuw. Omdat ze het Zwitserse alarmnummer niet kenden, belde een van de mannen zijn vriendin in Utrecht. Op haar beurt kon zij de politiecentralist in Utrecht melden waar de onfortuinlijke skiërs precies zaten, omdat ze via de smartphone hun GPS-coördinaten had doorgekregen.

Via Interpol gaf de meldkamer de locatie door aan de Zwitserse politie, die een reddingshelikopter stuurde. De mannen, van wie de politie om privacyredenen de identiteit niet kan noemen, kwamen met de schrik vrij.