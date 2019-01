Stille tocht Arnhem voor doodgestoken jongen

Enkele tientallen mensen hebben zaterdagmiddag in Arnhem meegelopen in een stille tocht voor een 12-jarige jongen die vlak voor kerst werd doodgestoken. Veel mensen droegen ballonnen en bloemen.

De 40-jarige vader van de jongen is kort na de steekpartij gearresteerd en opgenomen in een penitentiair ziekenhuis omdat er zorgen bestonden over zijn psychische gesteldheid. Een paar dagen na het incident hebben honderden mensen afscheid van de jongen genomen in de moskee. Ook de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch was daarbij.