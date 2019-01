Uit flat gegooide dreumes maakt het redelijk

Met het eenjarige jongetje dat zaterdag van de eerste verdieping van een flat in Ridderkerk werd gegooid, gaat het naar omstandigheden redelijk. Dat meldt de politie. Het kind werd zaterdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De 41-jarige vader werd zaterdagavond aangehouden als verdachte.

Het voorval gebeurde in de Fresiastraat. De politie meldde zaterdag aanvankelijk dat het kind van de eerste verdieping was gegooid. Later had de politie het erover dat het jongetje was gevallen, maar dat er volgens de melding wel opzet in het spel zou zijn.

Een politiewoordvoerster meldt dat de moeder ook in het appartement was toen het kind naar beneden viel. Zij is als getuige gehoord.