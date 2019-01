Segers (CU) neemt afstand van ‘Nashville’

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie heeft maandag afstand genomen van de zogenoemde Nashville-verklaring. ,,Ik heb de Nashville-verklaring niet ondertekend omdat ik bang ben dat het gesprek over geloof en homoseksualiteit niet is gediend met deze verklaring.”

Volgens Segers is de verklaring voor geen enkele homo behulpzaam, ,,binnen of buiten de kerk”.

,,Jezus’ eerste boodschap voor deze wereld is niet een lijst met do’s en don’ts, maar een hartelijke uitnodiging die duidelijk maakt dat iedereen welkom is bij Hem”, schrijft Segers. ,,Wie je ook bent. Ik hoop dat wij als christenen in onze samenleving niet allereerst een opgeheven vinger laten zien, maar vooral een luisterend oor en een helpende hand.”