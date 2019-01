Potvis Pieter tentoongesteld in Oostkapelle

De 13,5 meter lange potvis die in december 2017 op het strand van Domburg aanspoelde, wordt vanaf juni minimaal drie jaar lang tentoongesteld bij museum Terra Maris in Oostkapelle.

De provincie Zeeland stelde eerder 70.000 euro beschikbaar voor bouwkundige en klimatologische aanpassingen aan het museum om de potvis, inmiddels Pieter gedoopt, te kunnen exposeren. ,,Wat de potvis niet wist, was dat hij een publiekstrekker zou worden”, aldus gedeputeerde Carla Sch√∂nknecht woensdag.

Potvis Pieter zal in elk geval te zien zijn in drie afzonderlijke tentoonstellingen die in voorbereiding zijn, waaronder ‘Wat spoelt er aan in Zeeland’. Eerst moet de preparateur van het natuurhistorisch museum aan de slag om de potvis ‘tentoonstellingklaar’ te maken.