OM herhaalt: geen rol minister zaak Wilders

Oud-minister Ivo Opstelten (Justitie en Veiligheid) heeft zich niet bemoeid met de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) PVV-leider Geert Wilders te vervolgen voor diens uitspraken over Marokkanen. Dat standpunt heeft het OM donderdag herhaald, naar aanleiding van de donderdag gegeven beslissingen van het Haagse gerechtshof, dat de zaak-Wilders in hoger beroep behandelt. Het hof heeft gelast dat onder anderen Opstelten en voormalig OM-topman Herman Bolhaar als getuige in de zaak worden gehoord.

Wilders had om de getuigen gevraagd om de politieke bemoeienis met zijn zaak te kunnen onderzoeken. Hij is ervan overtuigd dat Opstelten betrokken is geweest bij de beslissing hem voor de strafrechter te brengen.

Volgens justitie slaat Wilders de plank mis. Het OM gaf eerder al aan dat het zelfstandig heeft beslist. Wel is Opstelten in een ambtsbericht op de hoogte gebracht van de beslissing, omdat het om een gevoelige zaak ging. Die worden standaard aan de minister gemeld. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft de Tweede Kamer eind vorig jaar ook al geschreven dat het OM ,,op basis van eigen afwegingen” tot vervolging van Wilders is overgegaan.