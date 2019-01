OM zoekt nog een verdachte schietpartij Delft

Het Openbaar Ministerie is nog op zoek naar een tweede verdachte voor de schietpartij op een coffeeshop in Delft in september vorig jaar. De 26-jarige Morris B. moest donderdag in Den Haag voor de eerste keer voor de rechter verschijnen. Hij wordt onder meer verdacht van poging tot moord of doodslag op de eigenaar van de coffeeshop aan de Breestraat, bedreiging en vuurwapenbezit.

Ook wordt B. aangeklaagd voor diefstal van allerlei laptops, sieraden en horloges die bij de huiszoeking in zijn woning in Amsterdam zijn gevonden.

B. ontkende tegen de rechter dat hij op die vroege zondagochtend in september twee keer heeft geprobeerd te schieten en later echt schoot. ,,Ik heb nooit een wapen in mijn handen gehad, ik heb nooit voor die coffeeshop gestaan, zo los ik mijn problemen niet op.”

De rechtbank wees het verzoek van B. om vrijgelaten te worden af. Het verzoek van zijn advocaat om de beelden van de schietpartij biometrisch te laten onderzoeken werd wel ingewilligd. Daarmee kan worden vastgesteld of het echt B. is die op de bewakingsbeelden is te zien.

Delft werd vorig jaar geteisterd door een reeks geweldsincidenten. Voor de coffeeshop in de Breestraat ontplofte eerder in 2017 een handgranaat. In oktober kwam de zoon van een agent door een politiekogel om het leven.

De volgende zitting is op 4 april. Dat is evenmin een inhoudelijke behandeling van de zaak, die volgt later.