Zonnebloemen Van Gogh naar Japan

Het schilderij Zonnebloemen dat Vincent van Gogh in 1888 maakte en in The National Gallery in Londen hangt, gaat voor het eerst naar Japan. Het wordt in 2020, tegen de achtergrond van de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad, getoond in musea in Tokio en Osaka.

Het zal deel uitmaken van een collectie van circa zestig schilderijen die volgend jaar vanuit Londen naar Japan gaan.

De keren dat The National Gallery zijn Zonnebloemen sinds de verwerving bijna een eeuw geleden uitleende, zijn op de vingers van één hand te tellen. Zonnebloemen wordt als een van de hoogtepunten van de tentoonstellingen in Japan beschouwd.

De tentoonstellingen daar, onder de titel Masterpieces from the National Gallery, worden georganiseerd met de belangrijke Japanse media-organisatie Yomiuri Shimbun. Er wordt enorme belangstelling verwacht, van de Japanse bevolking zelf en ook van buitenlandse gasten van de Zomerspelen.