Spijkers vreugdevuur Scheveningen op strand

Anderhalve week na het vreugdevuur op het strand van Scheveningen kampt Den Haag opnieuw met naweeën ervan. De vuurstapel was gemaakt van houten pallets, waar spijkers in zaten. Door het springtij van deze week zijn die spijkers verspreid over het strand.

De gemeente Den Haag roept mensen op om voorzichtig te zijn als ze hun hond uitlaten op het strand. De spijkers liggen ook bij het Zuiderstrand, aan de andere kant van de haven van Scheveningen.

De buurten Scheveningen en Duindorp maken elk jaar grote vreugdevuren op het strand. Ze strijden om de grootste houtstapel te hebben. Bij het Scheveningse vuur ging het dit jaar mis. De wind blies de vonken naar land. De regen van brandende houtsnippers veroorzaakte veel schade aan huizen, tuinen en auto’s. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt de vuurregen.