Ziekenhuis MST in Enschede heeft het ict-probleem verholpen dat de instelling vrijdag vanaf 07.00 uur tot kort na het middaguur platlegde. Alle 27 operaties van deze ochtend moesten worden uitgesteld. Er worden snel nieuwe afspraken gemaakt, aldus een zegsvrouw van het hospitaal.

De artsen konden bijvoorbeeld de dossiers van de patiƫnten niet inzien. Het ziekenhuis was ook niet via de vaste telefoons te bereiken. De patiƫntveiligheid is volgens de woordvoerster niet in gevaar geweest.