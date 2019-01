Verbannen Venlonaar mag stad weer in

De 35-jarige Venlonaar die twee weken geleden de toegang tot zijn eigen stad ontzegd werd, mag weer terug naar huis. Dat besluit heeft burgemeester Antoin Scholten van Venlo zondagmiddag bekend gemaakt. Een winkel aan de Bolwaterstraat in Venlo, die twee weken geleden werd dichtgespijkerd, blijft wel nog één week gesloten.

De burgemeester legde de man een stedelijk gebiedsverbod op wegens dreigingen vanuit het criminele milieu tegen de bewuste man. Tegelijkertijd sloot de burgemeester de winkel. Volgens lokale media is een van de eigenaressen daarvan de vriendin van de bedreigde man. De verbanning was volgens de burgemeester nodig ,,om ervoor te zorgen dat de samenleving niet in gevaar komt”.

De politie onderzoekt de beschieting van twee panden in Venlo op 27 en 30 december. De schietpartijen zouden mogelijk in verband staan met de dreiging tegen de eerder verbannen man.