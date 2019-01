Nog nooit zoveel orgaandonaties als in 2018

Het aantal mensen dat na overlijden organen heeft afgestaan voor transplantatie is vorig jaar gestegen tot 273. Dat is het hoogste aantal ooit, meldt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). In het jaar daarvoor ging het om 244 orgaandonoren.

De donoren hebben afgelopen jaar 815 orgaantransplantaties mogelijk gemaakt, doordat hun organen naar meerdere ontvangers gingen. Dat betekent een stijging van 15 procent vergeleken met 2017.

NTS-directeur Bernadette Haase is blij met de cijfers. Zij wijst er echter op dat ook de wachtlijst voor een orgaantransplantatie met 7 procent is gestegen. ,,Hoewel de toename van orgaan- en weefseltransplantaties een zeer hoopvolle ontwikkeling is, zijn we er echt nog niet. Er zijn nog steeds mensen die niet tijdig een orgaan ontvangen en dus overlijden.”