Huisarts ontkent ontucht met jonge patiëntes

Een 38-jarige huisarts uit Leiden die wordt verdacht van ontucht met onder anderen zeven jonge patiëntes, ontkent dat hij dat heeft gedaan. Verdachte Maarten B. gaf dinsdag voor de rechtbank in Den Haag wel toe dat hij heimelijk 46 filmpjes maakte in huisartspraktijken in Amstelveen en Schiedam.

Daarvan zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) achttien filmpjes aangemerkt als kinderpornografisch en zijn er volgens medisch deskundigen op zeven opnamen ontuchtige handelingen te zien. B. zei dat hij het daar niet mee eens was, omdat hij vond dat zijn handelen onderdeel was van zorgvuldig medisch onderzoek.

Ook wordt B. ervan beschuldigd dat hij ontucht pleegde met zijn eigen dochtertje vanaf 2 jaar en drie vriendinnetjes van haar, van 4 tot 7 jaar. Hij ontkende de ontucht deels maar bekende dat hij ,,kennelijk” filmpjes en foto’s had gemaakt. Hij zei dat hij zich daarvan weinig tot niets kon herinneren.