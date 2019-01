Koninklijk huwelijkscadeau toch niet geveild

Een lid van de koninklijke familie heeft bij Sotheby’s het huwelijkscadeau dat haar ouders in 1937 kregen van de Nederlandse ambassadeurs teruggetrokken van de veiling die donderdag in New York plaatsvindt. Aangenomen wordt dat het om prinses Christina gaat. Het cadeau betreft tafeldecoratie gemaakt door de beroemde Franse glaskunstenaar René Lalique. De prinses geeft ze nu aan de Stichting Officiële Geschenken van het Huis Oranje-Nassau.

In een toelichting zegt de Rijksvoorlichtingsdienst – die slechts spreekt van ‘een lid van de koninklijke familie’ – dat de Lalique tulpen bij de afhandeling van de nalatenschap van koning Juliana niet zijn herkend als ,,officieel geschenk”. Pas na publicatie van de veilingcatalogus en berichtgeving over de aangeboden kunstwerken is dat aan het licht gekomen.

,,Nu dat is gebleken, zijn ze om die reden op initiatief van de eigenaar alsnog uit de veiling teruggetrokken”, aldus de RVD. ,,Het is al geruime tijd goed gebruik in de koninklijke familie om officiële geschenken niet te verkopen.”

Het cadeau wordt ondergebracht in de Stichting Officiële Geschenken van het Huis Oranje-Nassau, die in 2007 mede voor dat doel is opgericht. Er is nog een stichting, de Stichting Koninklijk Geschenken voor de cadeaus die de koning als staatshoofd krijgt in het kader van staats- en officiële bezoeken.

Andere kunstwerken, waaronder een tekening van Peter Paul Rubens, worden wel geveild. Volgens het kabinet gaat het om privébezit.