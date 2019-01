Ex-vrouw Graus doet aangifte van mishandeling

De ex-vrouw van PVV-Kamerlid Dion Graus heeft aangifte tegen hem gedaan vanwege psychische mishandeling en omdat hij haar zou hebben gedwongen seks te hebben met andere mannen. Dat zegt Joyce in gesprek met De Telegraaf.

,,Ik zag mij genoodzaakt aangifte te doen jegens mijn man, die ik jarenlang volledig vertrouwd heb, vanwege psychisch misbruik alsmede meerdere zedendelicten”, zegt Joyce tegen de krant. Graus zou haar zich schuldig hebben laten voelen over de beveiligers die hij inhuurde, waarna hij zou hebben gezegd dat ze seks moest hebben met andere mannen.

Daarnaast zou Graus volgens Joyce haar psychisch hebben mishandeld en meerdere keren hebben gedreigd met fysiek geweld.

Het Kamerlid ontkent in de krant alle aantijgingen. Hij wijst op de psychische toestand van zijn ex. ,,Er speelt veel meer, ze is helemaal aan het doordraaien.”