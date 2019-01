Mauritshuis koopt doek leermeester Rembrandt

Het Mauritshuis in Den Haag heeft het schilderij De prediking van Johannes de Doper van Pieter Lastman in bezit gekregen. Daarmee gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Het museum wil al heel lang een aansprekend en hoogwaardig schilderij in de collectie hebben van de belangrijkste leermeester van Rembrandt van Rijn.

Pieter Lastman (1583-1633) maakte het schilderij in 1627. Het werk is uit Amerikaans bezit aangekocht door de Stichting Vrienden van het Mauritshuis, met financiƫle steun van een particulier. Hoeveel geld met de aankoop gemoeid is, meldt het museum niet.

Het is dit jaar 350 jaar geleden dat de beroemde zeventiende-eeuwse meester Rembrandt (1606-1669) overleed. Op 30 januari opent prinses Beatrix in het Mauritshuis het themajaar Rembrandt & de Gouden Eeuw 2019.

,,De timing van de verwerving van dit schilderij, aan het begin van het Rembrandtjaar, kon niet beter”, aldus directeur Emilie Gordenker van het Mauritshuis. ,,Een representatief werk van Lastman stond al lang op het verlanglijstje van het museum vanwege de grote invloed van de kunstenaar op de jonge Rembrandt.”

Diverse musea werken in het Rembrandtjaar samen. Behalve het Mauritshuis zijn dat het Rijksmuseum en Het Rembrandthuis in Amsterdam, het Fries Museum in Leeuwarden en Museum de Lakenhal in Leiden.