Verschillende ongelukken door gladheid

In verschillende delen van het land heeft de gladheid geleid tot ongelukken. In veel gevallen gaat het om gevallen fietsers en van de weg geraakte automobilisten. Berichten over ernstige verwondingen zijn er tot dusverre niet.

Het KNMI waarschuwde eerder dat er donderdagavond en vrijdagochtend winterse buien over het land konden trekken en dat wegen als gevolg daarvan glad zouden kunnen zijn. In Zeeland belandden vrijdagochtend minstens drie auto’s in de sloot door de gladheid. Twee keer gebeurde dat op de Oud Vossemeersedijk in Oud-Vossemeer.

De politie Haarlemmermeer en de politie Haarlemmerliede besloten vanwege meerdere meldingen van ongevallen een waarschuwing eruit te gooien. ,,Er komen diverse meldingen binnen van ongevallen door gladheid. Let op uw snelheid!’’, twitterde de politie in deze regio.

In Rotterdam zag een gevallen fietser een zilveren randje, blijkt uit een tweet van de politie Rotterdam-Oost. ,,Gevallen fietser nummer zoveel, deze keer ‘slechts’ een dikke lip. Slachtoffer met humor: Nu heb ik geen botox meer nodig!’’, twittert de politie.