Linkse oppositie: nu snel betere asielprocedure

Nu er een meerderheid in de Tweede Kamer ontstaat voor een ruimer kinderpardon, willen de linkse oppositiepartijen GroenLinks (GL) en PvdA ook snel een betere asielprocedure voor kinderen. Zij nodigen andere partijen uit hun wetsvoorstel hierover te ondertekenen.

De wet moet ervoor zorgen dat er beter wordt gekeken naar de belangen van kinderen die asiel aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan het Egyptische meisje dat gevaar loopt te worden besneden bij terugkeer, of de jongen die bij uitzetting naar Congo mogelijk in de handen valt van ronselaars voor kindsoldaten, aldus PvdA en GL.

Met D66 en CDA is er nu een grote meerderheid in de Kamer voor een ruimhartig kinderpardon, aldus GL-Kamerlid Bram van Ojik. Hij wil nu ook de krachten in de Kamer bundelen voor kinderen die in de toekomst een beroep doen op asiel: ,,We moeten voorkomen dat kinderen die nieuw aankomen in Nederland straks weer jaren in onzekerheid zitten.”

Volgens Attje Kuiken (PvdA) zorgt het wetsvoorstel ervoor dat al aan het begin rekening wordt gehouden met de belangen van kinderen. ,,Zo voorkomen we jarenlange procedures en geven we deze kinderen duidelijkheid en de kans om een goed leven op te bouwen.”