Humberto Tan keert terug aan talkshowtafel

Iets meer dan een half jaar na zijn vertrek bij RTL Late Night keert Humberto Tan zondag terug aan de talkshowtafel. Dit keer als presentator van het nieuwe voetbalprogramma VTBL op RTL 7.

VTBL moet de opvolger worden van het naar Talpa vertrokken programma Voetbal Inside, dat tegenwoordig door het leven gaat als Veronica Inside. En dat is niet de enige concurrent: zo’n beetje elke zendergroep heeft tegenwoordig zijn eigen voetbalshow. Zo heeft NPO 1 Studio Voetbal met Tom Egbers, Ziggo Sport heeft Rondo met Jack van Gelder en FOX Sports De Tafel van Kees met Kees Jansma.

RTL beschikt niet over de beelden van de gespeelde eredivisie-wedstrijden, maar dat is volgens Humberto niet per se een gevaar. ,,Het is een handicap”, gaf hij vrijdag toe in De wereld draait door. ,,Maar we willen het creatief oplossen. Als wij in staat zijn om negentig minuten lang over voetbal te praten en je mist de beelden niet, dan hebben we het goed gedaan.”

Zondag heeft Humberto, die in het verleden al jarenlang actief was bij NOS Studio Sport en ook sportprogramma’s bij Talpa presenteerde, met bondscoach Ronald Koeman direct een droomgast aan de tafel.