Consument tekent tegen locatieopslag Google

De Consumentenbond heeft maandag aan Google een petitie overhandigd met 50.000 steunbetuigingen van consumenten. De ondertekenaars verzetten zich hiermee tegen het opslaan van locatiegegevens door Google. Het bedrijf achter de zoekmachine heeft laat weten de kritiek te zullen bestuderen, meldt de Consumentenbond.

Het aanbieden van de petitie was onderdeel van een gezamenlijke actie van zeven Europese consumentenorganisaties. Ze protesteren tegen het verzamelen van locatiegegevens van gebruikers van Android-telefoons door Google, zonder dat het bedrijf daar op de goede manier toestemming voor vraagt. Dit bleek uit onderzoek van de Noorse consumentenorganisatie.

Volgens de consumentenorganisaties is het zonder toestemming verzamelen van locatiegegevens in strijd met de Europese privacywet, de General Data Protection Regulation (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ze dienden een klacht in bij hun nationale privacytoezichthouders.