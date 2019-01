Hayarpi: verdrietig, maar nog hoopvol

De Armeense Hayarpi Tamrazyan, die met haar ouders, broer en zus al maanden in een Haagse kerk zit om uitzetting te voorkomen, is ,,heel verdrietig’’ over de uitzetting maandag van de Armeense familie Grigoryan. Toch zegt Hayarpi nog goede hoop te hebben dat de Nederlandse regering uiteindelijk soepeler zal omgaan met de asielzaken van zogenoemde gewortelde kinderen.

Toen het CDA zich dit weekend voor een oplossing voor gewortelde kinderen uitsprak, ontstond daarmee een meerderheid in de Tweede Kamer. De Tamrazyans waren ,,heel blij’’, zegt Hayarpi. ,,Ik had echt gehoopt dat de uitzetting niet door zou gaan’’, zegt ze over de familie Grigoryan.

,,Ik hoop dat het eindelijk tot versoepeling komt. Het kinderpardon wordt in de praktijk bijna niet toegepast. We zitten al drie maanden in de kerk. Ik hoop dat dit geen valse hoop is.’’

De ChristenUnie pleitte maandagochtend in Trouw voor een uitzetstop, maar die komt er voorlopig niet. De VVD houdt vooralsnog vast aan de huidige regels.

,,Ik ben nu vooral heel verdrietig, want er zitten drie kinderen die in Nederland zijn geboren in het vliegtuig’’, zegt Hayarpi in gesprek met het ANP. ,,Dan breekt mijn hart.’’ Met de draai van het CDA is aan veel gewortelde kinderen hoop geboden, denkt ze.

Hayarpi zegt de hoop toch niet te laten varen. De familie put veel steun uit de aandacht die er de afgelopen maanden was voor hun zaak, ook in internationale media. ,,Ik heb geen idee of het gaat helpen, maar daar gaat het me niet om. We ervaren het als steuntje in de rug, dat er zoveel mensen achter je staan. Meedenken. Meebidden.’’