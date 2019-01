‘Van Son niet meer verdacht lekken naar pers’

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt voormalig wethouder Jos van Son niet langer van het lekken van informatie naar het Brabants Dagblad over de burgemeestersbenoeming in Den Bosch. Wel denkt het OM dat hij informatie daarover heeft gelekt naar andere wethouders en of derden. Dat blijkt volgens zijn advocaat Esther Vroegh uit een nieuwe tenlastelegging die zij heeft ontvangen in de zaak.

Dat de aanklacht van lekken naar de pers is komen te vervallen, snapt Vroegh wel. ,,De enige juiste beslissing na het bekend worden van het onrechtmatig inzetten van opsporingsbevoegdheden en het afluisteren van mijn cliënt”, zegt ze daarover.

Ze is wel verbaasd dat haar cliënte verdachte blijft. ,,Ik rekende erop dat de zaak geseponeerd zou worden.” Het verbaast haar dat het OM Son blijft verdenken van lekken naar andere wethouders. ,,Het betreft hier een groep mensen met dezelfde functie, voor wie ook geheimhouding geldt.” Het OM legt volgens haar niet uit wie de ‘derden’ zijn die in de tenlastelegging worden genoemd worden.

In de strafzaak verdenkt het OM Van Son en voormalig raadslid Sjef van Creij van lekken. Het vermoeden bestaat dat het raadslid als lid van de vertrouwenscommissie de namen van de kandidaten naar de toenmalig wethouder heeft doorgespeeld. Van Creij en Van Son worden beiden verdacht van schending van hun ambtsgeheim.

Vorig jaar juli werd de zaak uitgesteld, omdat het OM tijd nodig had om te bepalen wat in dit dossier te doen met gegevens die onrechtmatig verkregen werden. Telefoongesprekken van de betrokken journalist werden afgeluisterd en daar ontstond ophef over. In december werd toch besloten de strafzaak door te zetten.

,,Ondanks het feit dat de aanklacht flink afgezwakt is, verbaast het me dat de zaak nog steeds niet geseponeerd is”, aldus Vroegh. Het OM was niet direct beschikbaar voor commentaar.

Het Brabants Dagblad wist in 2017 te melden wie hadden gesolliciteerd naar de functie. Bovendien onthulde de krant dat de gekozen kandidaat Jack Mikkers tweede keus was van de sollicitatiecommissie.