Jongens vast voor gewelddadige overval winkel

De politie in Ridderkerk heeft twee jongens van 15 en 16 jaar aangehouden die worden verdacht van een gewelddadige overval zaterdag op een supermarkt, waarbij de manager is neergestoken. De winkelmanager raakte zwaar gewond en werd enkele dagen in coma gehouden. Hij is inmiddels weer bij kennis.

Tijdens de overval op de winkel aan het Vlietplein waren verscheidene klanten aanwezig. Ze kregen slachtofferhulp aangeboden.

De twee verdachten maakten deel uit van een groep van in totaal acht jongens (tussen de 14 en 17 jaar) uit Ridderkerk die zijn aangehouden. Ze worden verdacht betrokken te zijn geweest bij enkele woninginbraken, straatroven, bedreigingen en mishandelingen.