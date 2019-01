In tien jaar meer regels en wetten bijgekomen

Het aantal wetten en regels is de afgelopen tien jaar toegenomen. Per 1 januari 2019 bedroeg het totaal aantal regelingen 9834, ruim duizend meer dan in 2009. Dat terwijl de VVD zich steevast hard maakt voor minder regels en Mark Rutte sinds 2010 premier is.

De cijfers over het aantal geldende regelgevingen komen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die op verzoek van de SP naar de Eerste Kamer zijn gestuurd. Alleen in de jaren 2013 en 2014 werden in het afgelopen decennium meer regels en wetten geschrapt dan er bijkwamen.

Staatssecretaris Mona Keijzer schrijft dat het aantal geldende wetten, bestuursmaatregelen en ministeriĆ«le regelingen sinds 2009 ,,in geringe mate” zijn gestegen. Volgens haar kan uit de cijfers geen stellige conclusies worden getrokken over hoe de regeldruk wordt ervaren.