Tbs’er vecht uitzetting bij rechter aan

De moordenaar van de 96-jarige Amsterdamse ‘oma Toni’ wil via de rechter uitzetting naar zijn geboorteland Irak voorkomen. De 27-jarige Vino H. zit nu in een tbs-kliniek. Hij werd in 2016 door het gerechtshof veroordeeld voor moord, maar kreeg vanwege volledige ontoerekeningsvatbaarheid alleen tbs met dwangverpleging opgelegd. De man stond donderdag voor de rechter in Groningen.

‘Oma Toni’ werd in de Amsterdamse wijk De Pijp meermalen door H. gestoken. Ze was met haar rollator onderweg naar haar huis. De vrouw overleed drie weken later. H.’s motief een willekeurige persoon te steken, was wraak op zijn gewelddadige vader. Na de veroordeling trok de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de verblijfsvergunning van H. in.

Door steun van zijn zus en moeder maakt H. in de kliniek een positieve ontwikkeling door. In zijn geboorteland heeft de man niemand om op terug te vallen. De tbs’er heeft geen vertrouwen in een voortzetting van zijn behandeling in Irak.

De rechter doet over zes weken uitspraak.