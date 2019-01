25 miljoen voor aanpak problemen kazernes

Defensie trekt 25 miljoen euro extra uit om de meest acute onderhoudsproblemen op kazernes aan te pakken. Het gaat dan om zaken als herstel van leidingen en stoppen van lekkages.

Een woordvoerder van het ministerie bevestigt een bericht hierover van het AD. Inspectieteams zijn inmiddels anderhalve week aan de slag. Ze moeten langs 330 gebouwen.

Op 1 maart krijgt staatssecretaris Barbara Visser de lijst met problemen. Dan wordt vastgesteld welke kazernes als eerste moeten worden aangepakt. Veel legergebouwen zijn tientallen jaren oud. Er wordt al in geïnvesteerd om bijvoorbeeld de brandveiligheid te verbeteren.

Vorig jaar oktober kwam naar buiten dat 150 militairen niet in kamp Walaardt Sacré op de basis in Huis ter Heide (Utrecht) konden overnachten vanwege slechte omstandigheden in de barakken. Zij sliepen in hotels.