Eigenaar verkoopt beschoten coffeeshops Delft

De eigenaar van twee coffeeshops in de Delftse binnenstad verkoopt de boel. Een van zijn zaken was het doelwit van een beschieting en er ontplofte buiten een handgranaat. Bij de andere coffeeshop probeerde ook iemand te schieten, maar daar weigerde het wapen dienst.

De man moest daarom in oktober The Game en The Future sluiten. De burgemeester vond dat nodig om de veiligheid in de stad te waarborgen. De coffeeshops mogen vanaf zaterdag wel weer open. Maar dat is dan aan een mogelijke nieuwe eigenaar. ,,Op basis van de actuele informatie heeft de burgemeester besloten om het sluitingsbevel niet te verlengen”, aldus de gemeente vrijdag. Wel wordt nog extra gesurveilleerd, blijft er cameratoezicht en verscherpt toezicht. ,,Als een nieuwe ondernemer aan alle voorwaarden voldoet kan hij de coffeeshops in de Peperstraat en Breestraat gaan exploiteren”, aldus de gemeente vrijdag.

Delft werd vorig jaar geteisterd door tal van geweldsincidenten. In juni werden vermoedelijk met automatische wapens salvo’s afgevuurd op twee winkels aan de Beestenmarkt en de Molslaan. Enkele weken eerder was er ook al geschoten met een automatisch wapen in de Peperstraat. In augustus werd net buiten het centrum de crimineel Karel Pronk doodgeschoten bij een koffietent aan het Kalverbos.

The Game in de Breestraat werd in oktober onder vuur genomen. Een 18-jarige man op de vlucht werd geraakt door een politiekogel; hij overleed later in het ziekenhuis. Agenten hadden op hem geschoten omdat hij met een ‘op een vuurwapen gelijkend voorwerp’ voor de coffeeshop zou hebben gestaan. Hij was de zoon van een politie-agent.