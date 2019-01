Meisje (2) weer thuis na schietpartij Helmond

Het 2-jarige meisje dat maandag gewond raakte door een schietpartij in Helmond heeft volgens de politie het ziekenhuis mogen verlaten.

De peuter zat maandag achterop de fiets bij haar moeder en werd door een kogel getroffen in haar been tijdens een schietpartij die vermoedelijk te maken heeft met een conflict in het Helmondse drugsmilieu. Ze werd maandag geopereerd en lag sindsdien in het ziekenhuis. Door de schietpartij raakte ook een 15-jarig meisje gewond, maar zij kon maandag na behandeling in het ziekenhuis al naar huis.

De inzittenden van een auto waren het doelwit. Ze werden in een winkelgebied onder vuur genomen.

Tot dusver is één verdachte aangehouden. Een 21-jarige Helmonder zit vast voor poging moord of doodslag en wapenbezit. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch.

Overige betrokkenen zijn nog niet opgespoord.