Bedrijven willen culturele diversiteit in top

Meer dan twintig grote bedrijven zetten zich in voor meer mensen met een migrantenachtergrond in de top. Er komen speciaal ontworpen talentenprogramma’s, netwerkborrels met het hogere management en concrete doelen voor het aandeel topmanagers met een andere culturele achtergrond.

Het initiatief wordt dinsdag afgetrapt tijdens de bijeenkomst ‘Culturele diversiteit in de top’, georganiseerd door onder meer de Sociaal-Economische Raad (SER).

Tot dusver zijn er 24 bedrijven en instellingen, waaronder ING, Universiteit van Amsterdam en de Nederlandse Spoorwegen, die zich hebben aangesloten. Zij sturen topbestuurders naar de bijeenkomst. Ook worden meerdere hoge ambtenaren verwacht. Er wordt gerekend op zo’n honderd deelnemers, die met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden voor meer doorstroom van talent met een andere culturele achtergrond naar de topposities. Koningin Máxima is ook een van de genodigden.

Hoogopgeleiden met een migrantenachtergrond die het ver schoppen, vormen in Nederland maar 2 procent van alle leidinggevenden, blijkt uit onderzoek. De SER en zes andere maatschappelijke organisaties willen deze trend omdraaien. ,,Met deze bijeenkomst willen we de problematiek op de kaart zetten. Bedrijven moeten vanaf hier de draad oppakken”, aldus de Sociaal-Economische Raad.