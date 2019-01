Lucas en Julia populairste kindernamen

Ouders noemden hun koters vorig jaar het vaakst Lucas en Julia. De meest populaire jongensnaam werd 681 keer gegeven en 797 meisjes die vorig jaar werden geboren zijn Julia genoemd, blijkt uit de jaarlijkse cijfers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Per provincie zijn er opvallende verschillen. Zo komt de koploper onder de jongens, Lucas, niet terug in de top 10 van de provincies Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe en Groningen. In de laatste twee provincies en Friesland was tevens Lieke de meest gegeven meisjesnaam. Net als vorig jaar werd in Zeeland een jongen het vaakst Jan genoemd.

In de landelijke top tien van jongensnamen staan verder: Levi, Finn, Sem, Noah, Daan, Luuk, Bram, Mees en Milan. Bij de meisjes zijn naast Julia de populairste namen: Emma, Sophie, Tess, Zoƫ, Mila, Anna, Sara, Eva en op de gedeeld 10e plek Noor en Nora.

In 2017 waren Noah en Emma de meest populaire kindernamen. Julia stond toen nog op plek 4 van de lijst en Lucas bij de jongens op plek 3. In de lijst werkt de SVB overigens met de unieke spelling van de naam. Lukas wordt daardoor apart meegerekend, naast Lucas.