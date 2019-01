Bethelkerk was thuis voor Hayarpi Tamrazyan

De Armeense Hayarpi Tamrazyan is ,,ongelofelijk blij” met het akkoord over het kinderpardon. Dankzij dit akkoord mag zij waarschijnlijk wel in Nederland blijven. De afgelopen drie maanden verbleef zij samen met haar familie in de Haagse Bethelkerk om zo uitzetting te voorkomen.

,,Ik geloof het zelf eigenlijk nog niet. Het voelt zo onwerkelijk, het was wel een opluchting. Eindelijk weer even naar buiten, een rondje lopen”, zegt Hayarpi.

De studente vond de kerkdienst ,,heel bijzonder”. ,,De kerk is een thuis geworden. We hebben er verdrietige, maar ook hele mooie momenten gehad. De Bethelkerk is voor mij nu een bijzonder gebouw, maar ben blij dat ik er uit kan en weer verder aan mijn toekomst kan bouwen.”

De doorlopende kerkdienst moest voorkomen dat de uitgeprocedeerde familie die bestaat uit ouders, twee dochters en een zoon, uitgezet zou worden. De familie Tamrazyan is al negen jaar in Nederland.