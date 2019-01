OM: schat aan info uit gekraakte servers

Politie en justitie hebben op in beslag genomen servers informatie gevonden die van belang is voor tientallen strafrechtelijke onderzoeken. Het gaat om nieuwe of aanvullende informatie afkomstig van servers waarop informatie van zogenoemde PGP-telefoons (Pretty Good Privacy) stond, meldt het Openbaar Ministerie woensdag.

De servers in Canada en Costa Rica waarop dat berichtenverkeer draaide, werden eerder in twee verschillende onderzoeken in beslag genomen. Met de zogenoemde cryptotelefoons, meestal Blackberry’s en soms Android-telefoons, kan niet worden gebeld, maar er kunnen wel versleutelde berichten mee worden verstuurd. Ze waren volgens het OM zeer gewild in vooral criminele kringen, omdat werd gezegd dat de verstuurde gegevens dusdanig werden versleuteld dat de communicatie niet kon worden gevolgd. Politie en justitie namen met enige regelmaat dergelijke telefoons in beslag, en wisten ze inderdaad niet te kraken.

Een paar jaar geleden werden op de servers al gegevens gevonden die bruikbaar waren voor een aantal onderzoeken, maar verder speurwerk heeft inmiddels nog meer informatie opgeleverd. In totaal zijn er meer dan een miljoen nieuwe berichten gevonden, onder meer in back-upsystemen van de servers, aldus het OM. Zo blijkt in een moordonderzoek de opdrachtgever te melden: ,,Als jullie hem op klaarlichte dag doen, worden jullie allemaal goed beloond.’’

Justitie heeft informatie uit PGP-chatgesprekken al verschillende keren kunnen gebruiken als bewijs in strafzaken. Zo werden in december vorig jaar drie mannen veroordeeld voor hun rol in een internationaal netwerk dat cocaïne smokkelde.