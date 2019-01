Rijverbod voor rapper Boef

Boef mag de komende 18 maanden geen voertuig besturen. De 25-jarige rapper kreeg die straf woensdag opgelegd vanwege twee grove snelheidsovertredingen in 2016. Op filmpjes die hij op internet plaatste, was te zien hoe hij destijds met bijna 300 kilometer per uur over de snelweg reed. Binnen de bebouwde kom van Tilburg bereikte hij een snelheid van 165 kilometer per uur. De kantonrechter legde hem daarvoor een rijverbod van 30 maanden op, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

Daarnaast moet Boef 6500 euro betalen aan het fonds voor verkeersslachtoffers. De kantonrechter in Breda noemde het rijgedrag van Boef ,,buitengewoon gevaarlijk”. Hij hield bij de uitspraak rekening met de voorbeeldfunctie die de rapper heeft.