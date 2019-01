Ook komende dagen hinder door winter

Het verkeer moet in het hele land de komende dagen rekening houden met hinder door de winterse omstandigheden, adviseert Rijkswaterstaat. Al in de nacht van donderdag op vrijdag begint het te sneeuwen in het zuiden en dat trekt vrijdagochtend door naar het noorden. Vooral in de ochtendspits kan dat voor narigheid zorgen.

Het KNMI heeft voor het hele land nog steeds code geel uitgeroepen. Er blijft voorlopig ook kans op bevriezing van natte weggedeelten.

Van Rijkswaterstaat staan 1200 medewerkers, 546 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers paraat om de snelwegen sneeuwvrij te krijgen. Met al dit materieel leggen de strooiwagens, binnen twee uur, 10.000 km af om alle snelwegen, inclusief op- en afritten en verzorgingsplaatsen van zout te voorzien. Deze winter is tot nu toe ruim 44 miljoen kilo zout gestrooid.