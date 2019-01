Problemen bij sluizen en bruggen Afsluitdijk

Rijkswaterstaat heeft ,,acute” maatregelen getroffen bij de sluizen en beweegbare bruggen van de Afsluitdijk. Dat was nodig om ,,onveilige situaties” te voorkomen, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat kwam vorig jaar een ,,groot aantal gebreken” naar voren in de bediening- en besturingsinstallatie van de sluizen en beweegbare bruggen bij Kornwerderzand en Den Oever. Het gaat om tekortkomingen in zowel de software als technische componenten.

De conclusie van het onderzoek was dat de veiligheidsfuncties in de machines niet betrouwbaar waren. De installatie was in 2016 geplaatst. Brug- en sluismeesters konden er niet op vertrouwen dat hun opdrachten correct werden uitgevoerd. Daardoor konden ,,onveilige situaties” ontstaan, aldus de minister. ,,Door alert menselijk handelen heeft dit niet tot gevaarlijke situaties geleid.”

Er zijn extra brug- en sluismeesters ingezet om de zaak veilig te maken. Ook zijn extra camera’s geplaatst. Het zal nog een anderhalf tot twee jaar duren voordat alle problemen zijn opgelost. Dit voorjaar zal de weg en/of vaarweg vijf tot zeven nachten zijn afgesloten in verband met herstelwerkzaamheden.

Rijkswaterstaat onderzoekt wie aansprakelijk is voor de problemen. Dat wordt voor de zomer bekend.