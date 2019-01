Rustiger spits door schuiven met lessen

Maatregelen van Nijmeegse onderwijsinstellingen om verkeersdrukte te spreiden, lijken te werken. De Radboud Universiteit, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het ROC Nijmegen constateren een minder drukke ochtendspits.

Ze stemden de aanvangstijden van lessen en colleges op elkaar af. ,,Het aantal treinreizigers om 8.15 uur is verminderd met gemiddeld 22 procent. In de bus is het aantal reizigers op het drukste moment met 10 procent gedaald. Op de Heyendaalseweg – een van de drukste toegangswegen op de campus – zijn 5 procent minder fietsers tijdens de dinsdagochtendspits, de drukste dag van de week”, meldt de Radboud. De percentages tikken aan, want er is sprake van bijna 49.000 studenten en leerlingen.

,,De gemiddelde snelheid van auto’s op de Heyendaalseweg is om 8.30 uur met 5 kilometer per uur toegenomen tot 27 km per uur. De gemiddelde wachttijd voor verkeerslichten is voor zowel auto’s als fietsers met 8,5 procent afgenomen”, aldus de universiteit.

De universiteit begint sinds september een kwartier eerder dan vroeger, de hogeschool een kwartier later. Het ROC hield de oude aanvangstijd, die nu afwijkt van die van de andere instellingen.