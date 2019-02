Minister: appverbod op fiets extra handhaven

Het ‘appverbod’ op de fiets, dat op 1 juli ingaat, moet in het begin extra worden gehandhaafd. Dat vindt minister Ferd Grapperhaus (Justitie) en hij wil daarover met de politie in gesprek.

De bewindsman noemt het gebruik van de smartphone op de fiets gevaarlijk. Het handhaven moet op een zodanige manier dat het goed effect heeft, aldus Grapperhaus. ,,Dit is een norm die we nu heel duidelijk aan het stellen zijn.”

De boete op het gebruik van een mobieltje op de fiets wordt 95 euro. De maatregel moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. Het verbod was eind 2017 aangekondigd.

Sinds 2002 is het verboden tijdens het besturen van een motorvoertuig, bromfiets of gehandicaptenvoertuig een telefoon vast te houden. In 2009 kwam dat verbod er ook voor snorfietsen. Een automobilist die wordt gepakt met een mobiel in de hand moet 240 euro boete betalen.