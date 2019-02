Toch aangiftes tegen atletiektrainer

Tegen de Rotterdamse atletiektrainer Jerry M. heeft één persoon aangifte gedaan van misbruik en twee aangiftes moeten nog worden opgenomen door de politie. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag laten weten.

De man zou van 1982 tot mei 2017 verscheidene meisjes tussen 11 en 18 jaar hebben misbruikt. Hij zou enkele van zijn slachtoffers zelfs zwanger hebben gemaakt. Afgelopen zomer legde de verdachte een bekentenis af bij de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Naar aanleiding van berichten hierover is de politie, onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam, vorige maand een onderzoek gestart naar de Rotterdammer. Justitie heeft bij het ISR het dossier over de zaak opgevraagd.

De verdachte werkte bij diverse atletiekverenigingen in de regio’s Rotterdam en Den Haag en is na zijn bekentenissen geroyeerd als lid van de Atletiekunie.