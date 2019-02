UWV attent op adressen met drie uitkeringen

In de strijd tegen WW-fraude door arbeidsmigranten checkt uitkeringsinstantie UWV adressen met drie of meer uitkeringen. Zo’n situatie kan namelijk betekenen dat er iets mis is en een WW’er in het buitenland verblijft.

Het is een van de manieren waarmee het bedrog harder wordt aangepakt. Tegen overtreders wordt meteen opgetreden, verzekert het ministerie van Sociale Zaken.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) sprak vorig jaar met het UWV af meer te doen tegen deze ,,onacceptabele” fraude. Hij constateerde toen dat de aanpak van uitkeringsfraude door arbeidsmigranten in het verleden ,,niet de benodigde urgentie” kreeg van het UWV.

Uit onderzoek van Nieuwsuur is gebleken dat Poolse arbeiders via allerlei bureautjes en tussenpersonen op grote schaal met WW-uitkeringen sjoemelen. Ze zouden voor duizenden euro’s aan uitkeringen innen, terwijl ze in Polen aan het werk zijn of vakantie vieren.