Politiebonden in actie voor beter pensioen

Politiebonden gaan op 11 februari de toegang van verschillende gebouwen blokkeren in Den Haag. Dat is zaterdagmiddag bekendgemaakt in de Utrechtse Jaarbeurs. De bonden eisen een beter pensioen. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft al een brief ontvangen waarin de bonden de actie aankondigen.

De protestactie zal zich richten op gebouwen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het gebouw van VNO/NCW, de grootste werkgeversorganisatie van Nederland. De politiebonden roepen andere sectoren op hetzelfde te doen, maar dan op 13 februari.

De bonden willen dat de AOW-leeftijd op 66 blijft, dat zzp’ers ook een goed pensioen kunnen opbouwen en dat de boete op vervroegde uittreding wordt afgeschaft.

Op 18 maart wordt er ook een landelijke actie gehouden voor een beter pensioen. Dan zullen er meerdere sectoren meedoen.