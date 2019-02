Meer Nederlandse wietplantages in buitenland

Het aantal Nederlandse wietplantages in het buitenland neemt drastisch toe. Reporter Radio meldt zondag na onderzoek dat in België, Duitsland en Spanje steeds meer plantages met Nederlandse signatuur worden aangetroffen.

Volgens onderzoeker van het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving in Lissabon, Laurent Laniël, is de wietplantage een internationaal businessmodel geworden. ,,Nederlandse wiettelers verstaan hun vak, hebben het materiaal en het netwerk, en hebben daarmee van wietplantage een succesvol exportproduct gemaakt.’’ Volgens hem zijn ook in Frankrijk, Denemarken en Tsjechië Nederlandse wietplantages aangetroffen.

Volgens een woordvoerder van de politie in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn er in 2017 met 222 tweeënhalf keer zoveel plantages ontmanteld als in het jaar daarvoor. Ondertussen zegt Procureur des Konings van de Belgische provincie Limburg Guido Vermeiren dat samenwerking tussen de politiediensten niet op alle fronten lukt. Zo is weleens gebeurd dat spullen die bij een huiszoeking in beslag zijn genomen, pas in België arriveerden toen het proces daar al was gevoerd. Hij vermoedt dat criminelen gebruikmaken van deze slechte samenwerking. ,,We hebben de indruk dat de grens voor hen een manier is om de onderzoeken te bemoeilijken.’’