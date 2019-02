ANWB: nieuwe verkeersregels amper bekend

Nieuwe verkeersregels en -borden zijn nog niet erg bekend. Dat blijkt uit een onlineverkeersquiz met 90.000 deelnemers van het ANWB-blad Kampioen.

Zij kregen twintig vragen over recent ingevoerde verkeersregels en -borden zoals over speed pedelecs, milieuzones, telefoongebruik, uitrijstroken, bumperkleven en losse fietslampjes. Het volgens de verkeersdienst verontrustende resultaat: 81.000 deelnemers maakten vier fouten of meer en zakten voor de test.

Net niet de helft had negen fouten of meer. Lastige vragen gingen ook over de snelheid op woonerven, het doorsnijden van een rouwstoet en hoe je moet uitvoegen op de snelweg.

Veelrijders scoren significant beter: van de mensen die 40.000 kilometer per jaar of meer rijden, slaagde 14 procent, tegenover 10 procent van de mensen die 10.000 kilometer per jaar (of minder) rijden.