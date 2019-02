D-day-vlag twee weken te zien in Kunsthal

Een vlag die op 6 juni 1944 door de Amerikanen werd meegenomen bij de invasie in Normandië, is vanaf maandag twee weken te zien in de Kunsthal in Rotterdam. De vlag wapperde op de achtersteven van het landingsvaartuig LCC 60, dat de eerste Amerikaanse troepen aan land bracht op Utah Beach, de meest westelijke van de landingsstranden.

De vlag is sinds 2014 in bezit van de Rotterdamse kunstverzamelaar Bert Kreuk. Die wil het dundoek schenken aan de Verenigde Staten, omdat de ‘stars en stripes’ volgens hem daar thuishoren. Mogelijk komt de Amerikaanse president Donald Trump daarvoor naar Nederland, zei eerder de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra.

De vlag is volgens kenners een van de belangrijkste voorwerpen van de invasie die nog in particuliere handen is. Kreuk betaalde er ruim 450.000 euro voor.

De vlag wordt met militair eerbetoon naar de Kunsthal gebracht en daar ontvangen in aanwezigheid van Hoekstra en minister van Defensie Ank Bijleveld. Het dundoek is tot 17 februari in het museum te zien.