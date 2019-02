Politie schiet persoon dood in Amsterdam

De politie in Amsterdam heeft nabij De Nederlandsche Bank aan het Westeinde een persoon neergeschoten. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen, zei een woordvoerster van de politie. Een omstander is gewond geraakt.

De politie kreeg een melding dat er een persoon met een vuurwapen liep. Toen agenten ter plaatse gingen, kwam de verdachte met een wapen op ze af. De politie heeft vervolgens geschoten. Er is meerder keren geschoten.

De omgeving rond de bank is afgezet, er is veel politie op de been.