OM verlaagt strafeis in Groningse moordzaak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep de strafeis verlaagd tegen de 43-jarige Maikel S. die wordt verdacht van het doden van twee mensen in 2013. Het OM wil nu dat hij 24 maanden cel en tbs met dwangverpleging krijgt.

S. zou op 18 januari 2013 in Groningen Gudrun K├╝ster (66) en Trevor Griffiths (71) hebben gewurgd. Volgens het OM gaat het om moord en doodslag. Het OM eiste in april 2018 in hoger beroep dertig jaar en tbs met dwangverpleging. Door een lagere celstraf kan eerder worden begonnen met de tbs, zegt het OM nu.

De behandeling van het hoger beroep kwam stil te liggen doordat de advocaat van S. nieuw psychisch onderzoek wilde. Daaruit zou blijken dat tbs niet kan worden opgelegd. Het gerechtshof in Leeuwarden stemde in. Woensdag kwamen drie gedragsdeskundigen aan het woord in het hof. Zij adviseren om geen tbs op te leggen omdat S. volledig toerekeningsvatbaar is. Het hof doet 20 februari uitspraak.