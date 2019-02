Vorig jaar weer wat minder asielzoekers

Vorig jaar zijn er weer wat minder asielzoekers naar Nederland gekomen dan het jaar ervoor. Het aantal loopt sinds 2015 terug. Uit onder meer Turkije en Iran komen juist meer asielzoekers dan voorheen.

In 2018 vroegen 30.380 mensen in Nederland asiel aan. Sommigen kwamen hier net aan, anderen deden een herhaalde aanvraag of arriveerden in Nederland om zich bij een familielid te voegen. Het totaal is een stuk minder dan de 37.000 die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in het voorjaar nog verwachtte. De instroom viel ook in 2017 lager uit dan gedacht.

De afname betekent niet dat de IND minder te doen heeft, laat de dienst weten. De IND heeft veel vacatures en er liggen nog steeds stapels asielaanvragen die moeten worden verwerkt. De wachtlijsten zijn lang.

De instroom van asielzoekers piekte in 2015, toen bijna twee keer zoveel mensen naar Nederland kwamen als vorig jaar.