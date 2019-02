Black Eyed Peas op Zwarte Cross

Black Eyed Peas zijn toegevoegd aan het programma van de Zwarte Cross. De organisatie maakte donderdag bekend de Amerikaanse hiphopband gestrikt te hebben op 19 juli.

Ook werd bekendgemaakt dat de Nederlandse band Beef een eenmalige reünie beleeft op het muziekfestival in Lichtenvoorde en dat onder meer Rowwen Hèze en Sevn Alias op het podium staan. Eerder waren The Wailers, Scooter, Charly Lownoise & Mental Theo, Steel Panther, Kraantje Pappie, The Mavericks, Ploegendienst, Wildstylez, Kenny B, Jonna Fraser, Brainpower, en Omar Souleyman al bevestigd.

De Zwarte Cross is het grootste festival van Nederland met 220.000 betalende bezoekers. Het wordt dit jaar gehouden van 18 tot en met 21 juli. In november vorig jaar startte de kaartverkoop en binnen een uur gingen alle kaarten van de hand.